Arlecchino Viaggi | 55 clienti parte di una causa collettiva | chiesti rimborsi fino a 15mila euro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Bergamo. Dopo cinque mesi sbarca in tribunale la vicenda dell’agenziadi Seriate, chiusa lo scorso agosto lasciando i propricon biglietti aerei e di traghetti non validi, prenotazioni mai avvenute per soggiorni, però, già pagati. Moltissimiavevano dovuto obbligatoriamente rinunciare allanza per le vacanze o erano stati costretti a mettere mano al portafoglio per acquistare una seconda volta i biglietti per ilo e le camere per il pernottamento. Domani, giovedì 11 gennaio alle 9,30, al Tribunale di Bergamo è fissata la prima udienza dellapromossa da Federconsumatori Bergamo a tutela dei 55 cittadini coinvolti, rappresentati dall’avvocata Rita Persico. “A nome di ciascuno abbiamo inviato ...