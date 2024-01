Aprilia | incendio nel centro Acea Ambiente

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 gennaio 2024 – Ad, provincia di Latina, brucia un vaglio presso il. Nello specifico, il vaglio è un dispositivo composto da una serie di setacci che consentono di selezionare e separare i diversi tipi di rifiuti in base alle dimensioni, alla densità e alla composizione. Grazie a questo strumento, è possibile ottenere una migliore qualità dei materiali riciclabili e ridurre la quantità di rifiuti destinati alla discarica. Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Anzio, che ha dato il via alle operazioni di spegnimento. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

