Apple Vision Pro – Ufficiale la data di lancio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) –ha finalmente annunciato che il suo headsetPro sarà disponibile per la spedizione negli Stati Uniti a partire dal 2 febbraio. I pre-ordini inizieranno il 19 gennaio alle 8 del mattino, ora dell'Est (ET).ha presentato per la prima volta l'headsetPro durante la Worldwide Developer Conference dello scorso giugno.

Apple ha finalmente annunciato che il suo headset Vision Pro sarà disponibile per la spedizione negli Stati Uniti a partire dal 2 febbraio. I pre-ordini inizieranno il 19 gennaio alle 8 del mattino, ...Emergono nuove informazioni sulla scheda tecnica di Apple Vision Pro. In particolare, le info riguardano RAM e memoria.