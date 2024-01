Appello al Salvataggio | 7 000 Firme Contro la Chiusura del Canile Sanitario di Sante Marie

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L'Aquila - L'lanciato dal sindaco Lorenzo Berardinetti per scongiurare ladeldiha riscosso un sostegno significativo, con oltre 7.000raccolte tramite la petizione online su Change.org. Ieri, lesono state ufficialmente consegnate alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila. Ildi, che opera da ben 13 anni, è una risorsa preziosa per il territorio della Marsica, dell'Alto Sangro e della Valle Peligna. Ogni anno, oltre mille cani transitano attraverso questa struttura, trovando destinazioni presso diverse strutture locali e, successivamente, adottanti amorevoli. Tuttavia, la decisione della Asl di trasferire ...

La Corte didi Brescia ha fissato la prima udienza il primo marzo. L'ultimo finale di ... l'ultima ciambella diper sottrarsi al carcere a vita. Ma il poker di difensori si dimostra ......dell'attuale legge sulla residenza le cui previsioni contraddirebbero l'obbligo diin ... Alliance 90/I Verdi e Fdp: in particolare, 52 ong hanno sottoscritto unal Ministero in cui ...Nella giornata di giovedì, 4 gennaio, i vigili del fuoco dei Pirenei Orientali si sono dovuti mobilitare per un salvataggio decisamente insolito. In effetti, una cerva era rimasta ...L'organizzazione affiliata ad Hamas ha diffuso sui social un filmato che ritrae Elad Katzir, 47enne rapito il 7 ottobre nel kibbutz di Nir Or. L'uomo rivolge un appello a Netanyahu per un cessate il f ...