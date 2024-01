Appalti digitali | Banca dati | CIG | Fascicolo virtuale dell’operatore economico FAQ Anac

Dal 1° gennaio 2024 gli Appalti saranno tutti in digitale. Anac , in vista della novità, ha pubblicato un avviso con delle FAQ. entro il 31 gennaio ... (orizzontescuola)

Vale per tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e in quelli speciali (ilsole24ore)

Diminuiscono lievemente (del 4,08%) i servizidella sanità, con la disattivazione di quelli attivati durante la pandemia, e i serviziconnessi alla gestione die contratti ...... legittimo il no della stazione appaltante a svolgerlo oltre i termini (di Roberto Mangani) -, piattaforme certificate necessarie per gestire ogni fase del ciclo (di Alberto Barbiero)...28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti ...Dal 2 gennaio 2024 ha preso il via la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ma sono anche altre le novità al ...