Apostolico | nessun “dossieraggio” Chiederete scusa a Salvini?

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Un’altra batosta, l’ennesima, per la sinistra. L’ultima disfatta per i compagni riguarda il caso di Iolanda, il giudice che ha sconfessato il decreto Cutro liberando diversi migranti e che vanta un passato da combattente anti-destra sui social e in piazza. A scatenare la rabbia di opposizione e giornali – Repubblica e La Stampa in prima fila – la diffusione da parte di Matteodi un video che riprendeva la toga a una manifestazione pro-migranti nell’agosto del 2018. “”, il j’accuse in coro. Ebbene, oggi la Procura di Catania ha fatto chiarezza: il video non è uscito da alcuna banca dati riservata. Come riportato da Repubblica, la Procura etnea ha chiuso l’inchiesta aperta tre mesi fa e le conclusioni sono amare per politici&stampa schierata: “Il video postato da Matteoche ...