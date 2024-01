Antonino Monteleone sulla strage di Erba | “Clamoroso errore giudiziario” Due innocenti?

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Quantiin carcere siamo disposti a tollerare pur di riuscire a tenere il passo dei crimini commessi, compresi i più efferati? Nel dubbio meglio condannare o assolvere, alimentando l'inquietudine dell'opinione pubblica che ha bisogno di un mostro dietro le sbarre? Me lo sono sempre domandato da quando, nel 2018, ho cominciato ad occuparmi delle indagini e del processo che si è celebrato per accertare la verità (giudiziaria) nel caso della «di». Oggi che la Corte d'Appello di Brescia, ordinando la citazione a giudizio di tutte le parti all'udienza dibattimentale del primo marzo prossimo venturo, retrocede al ruolo di «imputati» Rosa Bazzi e Olindo Romano, che per quell'orrendo massacro scontano l'ergastolo da 18 anni, torna di cruciale importanza e stringente attualità riaprire un dibattito...