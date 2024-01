Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 10 Gennaio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 122023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 10Cruz diventa sempre più esplicita nelle sue accuse. Nel frattempo, Lope spiega a Simona che sia lei che Candela si vogliono un gran bene. Manuel e Jana escono insieme per un volo in aereo. Al ...

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. ... (comingsoon)

La Promessa , anticipazioni di mercoledì 10 Gennaio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Ci sono state ledella settimana o per la giornata di domani Vediamo la speciale ... In amore chi ha fatto unaed ha in mente di convolare a nozze o definire un accordo di casa o ...La: Salvador tormentato dai ricordi della guerra Salvador cercherà di farsi riassegnare il suo vecchio ruolo e di riprendere a lavorare come se nulla fosse successo. Il giovane ...La Promessa Anticipazioni spagnole Riassunto e Trama degli episodi della soap opera Canale 5 puntate telenovela ...La Promessa, anticipazioni 10 gennaio: la posizione di Cruz è sempre più critica, dopo che ha tentato di uccidere Elisa, e Alonso prova ad intervenire. Gregorio e Pia… Leggi ...