Anoressia e bulimia nervosa | aprono nuovi servizi ma i fondi non ci sono più

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) CANCELLATI 25 MILIONI. La legge di Bilancio sacrifica i finanziamenti destinati ad ambulatori e altre prestazioni specialistiche. La Regione coprirà il 2024 ma il futuro è pieno di incognite. Al «Matteo Rota» un centro per i più giovani.

Si diffondono i disturbi dell'alimentazione: anoressia, bulimia, obesità… E la medicina e la psicologia cercano di affrontare la cattiva relazione con il cibo. «Ricordo la solitudine di quegli anni, la decisione di mangiare sempre meno per riuscire a entrare in taglie sempre più piccole.