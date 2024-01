Ankara-Trento oggi in tv | programma | orario e diretta Eurocup 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 14^ giornata del Gruppo B dell’di. Trasferta molto importante per gli uomini di coach Galbiati, che grazie alle due vittorie consecutive si sono portati tra le migliori sei del girone, posizione che vale l’accesso alla fase ad eliminazione. La squadra turca, comunque, sta passando un buon momento di forma, con tre vittorie nelle ultime quattro partite giocate. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 10 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’...