Ankara - Dolomiti Energia Trentino | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il successo interno per 76-70 contro il Lietkabelis è stato cruciale per i ragazzi di coach Paolo Galbiati; il record di 6-7 li pone al sesto posto e in rampa di lancio verso la qualificazione al prossimo turno, ma non possono abbassare la guardia. Arriva la trasferta nella capitale turca contro...