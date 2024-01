Angri | il gatto “Leone è stato scuoiato vivo” | l’autopsia conferma la brutalità

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nella giornata di ieri, il Primo Cittadino diha reso noti i gli esiti degli esami autoptici effettuati su, il piccolo gattinoe trovato sofferente lo scorso dicembre, ad, da un gruppo di volontari. Di seguito le parole del Sindaco di: “Vi comunico che l’esame autoptico e le analisi istologiche sul corpo delno in maniera ufficiale lo scuoiamento da parte di un essere umano. Proseguono intanto le indagini della Procura. Al momento questo è quanto sappiamo e quello che posso comunicarvi. Nel frattempo chiedo a tutti supporto attraverso una corretta informazione e fiducia nelle Istituzioni, Istituzioni che stanno svolgendo il proprio lavoro, ognuno secondo le proprie ...

Non ce l’ha fatta Leone , il gatto scuoiato vivo ad Angri , che era stato soccorso il 7 dicembre, quando era stato trovato abbandonato in condizioni ... (cultweb)

Non ce l’ha fatta Leone , il gatto scuoiato vivo ad Angri , che era stato soccorso il 7 dicembre, quando era stato trovato abbandonato in condizioni ... (cultweb)

Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 Non ce l’ha fatta Leone , il gatto che lo scorso 7 dicembre scorso ad Angri (Salerno) era stato soccorso in ... (dayitalianews)

I cittadini di Angri , piccolo comune nel Salernitano, chiedono giustizia per Leone . Il gattino scuoiato vivo e abbandonato in strada è morto ieri, ... (open.online)

Una morte che promette battaglia. L’orribile storia riguardante Leone, il gatto scuoiato vivo ad Angri e lasciato agonizzante in strada, non si è ... (zon)

Fiaccolata ad Angri per Leone , il gatto scuoiato vivo : uniti nella richiesta di giustizia e sensibilizzazione scuoiato vivo e lasciato ... (puntomagazine)

I dettagli sull'esame autoptico forniti da Cosimo Ferraioli, sindaco di(Salerno): c'è un essere umano dietro la morte del gattino, trovato in fin di vita lo scorso 7 dicembre e deceduto quattro giorni dopo. Proseguono le indagini della ...Gattino scuoiato vivo e ritrovato ad, è stata un'azione commessa da un essere umano. Lo ha comunicato il sindaco Cosimo Ferraioli, ...l'esame autoptico e le analisi istologiche sul corpo del...I dettagli sull'esame autoptico forniti da Cosimo Ferraioli, sindaco di Angri (Salerno): c'è un essere umano dietro la morte del gattino, trovato in fin di vita lo scorso 7 dicembre e deceduto quattro ...Stampa“Vi comunico che l’esame autoptico e le analisi istologiche sul corpo del gatto Leone confermano in maniera ufficiale lo scuoiamento da parte di un essere umano. Proseguono intanto le indagini d ...