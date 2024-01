Ancora terrore per le navi del Mar Rosso | le navi Usa le salvano dai missili degli Houthi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) I ribellidello Yemen hanno lanciato nella notte una raffica di droni econtro lenel Mar. Al momento sembra che nessuna nave in transito sia stata danneggiata. Secondo la società di intelligence privata Ambrey, l'assalto è avvenuto al largo delle città portuali yemenite di Hodeida e Mokha. Nell'incidente di Hodeida, Ambrey ha detto che lehanno riferito di aver avvistato via radioe droni. Leda guerra alleateStati Uniti nell'area che esortavano «lea procedere alla massima velocità». Al largo di Mokha, lehanno visto, un drone in aria e piccole ...

Sonosotto shock, ha detto Manrique in unintervista telefonica. Tutto e' crollato. Tutto ...trasmesse in diretta televisiva sono arrivate mentre i gruppi criminali lanciavano unondata di...Se da una parte le simbologie e le metafore sono,una volta, la base dalla quale partire, ... è l'unico in grado di accogliere chiunque senza chiedere niente in cambio, senza incuteree ...E ancora, Raffaele Granata, imprenditore balneare ... difficile non pensare a una carneficina motivata pure dalla volontà di spargere terrore: nel negozio non c’erano responsabili della malavita ...Di recente in Europa è tornata a crescere la preoccupazione per possibili attacchi dell'IS. Ma lo Stato Islamico rappresenta ancora una minaccia concreta