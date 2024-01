Anche da un punto di vista giudiziario | Myrta Merlino picchia durissimo contro Fedez

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Traprosegue lo sa distanza. L'ultima parola è della conduttrice di Pomeriggio 5 che, nella puntata di mercoledì 10 gennaio, si è difesa dalle accuse del rapper. Premettendo di nutrire simpatia per lui e Chiara Ferragni, e ribadendo l'amore per i cani ("passerei ore in compagnia di Paloma"),ha subito spento la polemica: "Siamo qui per altro". E "l'altro", ovviamente, è il caso che vede la moglie diindagata per truffa aggravata. "Ho sempre stimato molto- ha esordito -, penso che sia molto meglio delle parole che ha detto ieri sui social. Dopo la nostra puntata,ha condiviso storie in cui usava dei toni accusatori nei nostri confronti. C'è stata una reazione di grande insofferenza. Lo trovo ...