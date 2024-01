Amici 23 | ecco perché Mew e Metthew hanno lasciato la scuola | “Nessuna fuga d’amore | motivi gravi e validi”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel corso del daytime diandato in onda ieri pomeriggio la produzione ha annunciato – lasciando letteralmente i fan sotto shock – la sorprendente decisione die Mew di abbandonare l’ambito talent show di Maria De Filippi. Nonostante il cantante nel corso delle settimane non stesse attraversando un momento facile, nessuno si sarebbe mai aspettato una scelta così drastica e che riguardasse entrambi. Ma quali sarebbero stati iche avrebbero spinto i due giovanissimi cantanti a lasciare la Casetta di, rinunciando a quella che viene considerata un’ottima vetrina per farsi strada nel panorama artistico e musicale? Dopo la puntata, è iniziato a circolare sui social il solito tran tran di indiscrezioni. Alcune di queste avrebbero fatto riferimento a una presuntadanza di Mew. La ...

