Ametrano e Schira a Radio Crc sul mercato del Napoli ed altro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) ACRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Raffaele, doppio ex di-Salernitana “La situazione del? Sicuramente c’è un bel ricordo dell’anno scorso, ma adesso è uncampionato, ci sono altre vicende che ilsta affrontando. Al di là dell’aspetto tecnico, si è creata un po’ di confusione nello spogliatoio e in società. Mi vengono in mente i contratti o un po’ di dichiarazioni fatte. Dovrebbe intervenire in primis la società, col presidente, facendo chiarezza, anche se l’ha fatta, con la guida tecnica. Dovrebbero esserci dei paletti anche per i calciatori, non si può parlare di uscite e entrate. Questo crea confusione. Ci sono giocatori che non sono contenti di stare ae altri ...