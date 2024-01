Alternative für Deutschland si incontra con i neo - nazisti per studiare un piano di deportazione degli immigrati

I politici del partito tedesco di estrema destraDeutschland (AfD), tra cui un'assistente personale della sua leader Alice Weidel, hanno incontrato il capo del Movimento Identitario estremista di destra e attivisti neonazisti per ...Il partito di estrema destra AfD (Deutschland) ha cavalcato prontamente la protesta degli agricoltori, come in passato aveva fatto con le manifestazioni anti - euro, anti - ...