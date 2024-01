Allegri | «Mi manca giocare la Champions Non pensavo di fare otto anni alla Juventus»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In conferenza stampa prima del quarto di finale di Coppa Italia trae Frosinone, Massimiliano, allenatore della, ha parlato del suo record sulla panchina bianconera. Le parole diriportate da Tmw. Il valore della 400esima panchina con la Juve? «Un valore importante. Sono molto contento, raggiungere questo traguardo e avere davanti due mostri sacri come allenatori nel calcio mondiale e italiano come Trapattoni, che ho avuto come allenatore a Cagliari, e Lippi, a cui sono legato a livello affettivo, è un grande onore per me». Gli infortunati: «Chiesa non è convocato, non può. Oggi stava meglio, se tutto procede come oggi martedì lo avremo a disposizione. Cambiaso sta bene, abbiamo out Chiesa, Rabiot, De Sciglio che sta facendo un percorso personale e Kean e poi ...