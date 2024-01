Allegri | «Lotta scudetto? Prima la Coppa Italia | poi il campionato»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)non vuole pensare alla corsa con l’Inter per vincere la Serie A, anche perché la Juventus nella prossima giornata giocherà soltanto martedì col Sassuolo. In conferenza stampadel quarto dicol Frosinone, il tecnico divide gli obiettivi.LA– Massimilianostavolta sposta l’attenzione cambiando direttamente competizione: «Vincere? Quando si è alla Juventus la pressione c’è sempre, perché devi lavorare per il massimo dei risultati. È iniziato un percorso importante, la Juventus per dieci anni ha dominato innon solo con gli scudetti ma anche con le. Un po’ di risultati li ha fatti, poi è normale che ci siano tante squadre. La rosa è cambiata tanto, ma ...