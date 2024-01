Allarme Furti in Centro | Stabiliti Come Bersaglio Lido Beach e Caffè Excelsior

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pescara - Nel cuore della notte, ilcittadino è diventato il teatro di una serie diche ha messo ingli esercenti locali. Gli obiettivi designati sono stati lo stabilimentoe il bar, situati rispettivamente in piazza Primo Maggio e corso Umberto. I titolari delle attività, Fabio Tiberi e Carlo Miccoli, esprimono la loro esasperazione e sottolineano la necessità di un aumento dei controlli per affrontare l'emergenza. La sequenza di, verificatasi domenica e lunedì scorsi, segue una dinamica simile a quanto già avvenuto lo scorso dicembre, quando altri esercizi commerciali nelcittà sono stati presi di mira. Miccoli, in qualità di presidente della Federazione italiana pubblici ...

PESCARA. Emergenzain centro, dove le attività commerciali sembrano essere l'obiettivo di ladri e disperati alla ricerca di pochi spiccioli. Gli ultimi due colpi, domenica e lunedì: il primo allo stabilimento ...MODICA - Impressionante sequela dinei giorni scorsi al quartiere Sacro Cuore a Modica. 2 sono stati commessi in via Nazionale ai ... Durante uno dei colpi è scattato l'ed è immediatamente ...Alessandrini in corso con il primo cittadino di Pietrasanta: “Fondamentale la collaborazione dei cittadini per aiutare le forze dell'ordine" ...Per fortuna, così come sono aumentati i furti, è cresciuto pure il numero delle auto recuperate dalle Forze dell’ordine, il 41%, la più alta degli ultimi cinque anni. Per fare un raffronto, nel 2020 ...