Alla scoperta di C S Lewis | nel sessantenario della sua nascita al Cielo Intervista con Paolo Gulisano

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Clive Staples(29 novembre 1898, Belfast – 22 novembre 1963, Oxford) fu eminente professore di lingua e letteratura inglese all’Università di Oxford. Soprattutto però è stato grande autore di narrativa con opere quali Le Cronache di Narnia, Le Lettere di Berlicche, The Space Trilogy, Il Grande Divorzio, Diario di un dolore, L’abolizione dell’uomo, e di saggistica come I quattro amori, Sorpreso dgioia; nonché amico fraterno di J. R. R. Tolkien, con cui – e non solo – egli animò per anni gli Inklings (“Imbrattacarte”), eutrapelica compagnia di amici uniti da ciò che è Vero, Bello e Buono; Humphrey Carpenter, biografo di Tolkien, dedicò loro un libro. Il gruppo si ritrovava al pub oxoniense The Eagle and the Child (ribattezzato The Bird and Baby), ogni martedì sera a discutere e a leggere anticipazioni delle opere che andavano scrivendo, tra ...