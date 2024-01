Alla Lazio basta un rigore per battere una Roma nervosetta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) E nun ce vonno sta, e nun ce vonno sta! Bene, oggi a non voler accettare la sconfitta è la Rometta di Mourinho, che ha giocato in un crescendo di aggressività dettata più drabbia per l’incolmabile svantaggio che dtattica dell’allenatore. Insieme, la sconfitta è anche dell’arbitro Orsato, sicuramente il migliore tra gli arbitri in attività di servizio, che non ha visto chissà perché il fallo più grave di tutta la partita: Paredes che ha preso per il collo Pedro che battibeccava con Mancini. Orsato ha espulso Pedro, la vittima, non mostrando nemmeno il giallo all’aggressore (tra l’altro, aggressore alle spalle). Orsato ha poi espulso, per pareggiare il conto, anche Azmoun e Mancini, il quale ultimo nell’uscire si è pure rivolto in modo insolente verso chi gli ha mostrato il rosso. Vediamoli un po’ ...