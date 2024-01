Alice Campello e la dedica per il primo anno di sua figlia Bella

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), modella e influencer, ha festeggiato ildellasu Instagram. In un dolce post, la moglie del calciatore Álvaro Morata ha infatti augurato un buon compleall’ultimogenita della coppia. “Amore mio, tanti tanti auguri per il tuodi vita. É impossibile spiegare a parole cosa sei per me e quanto ti amo., la regina della famiglia e la più coccolata”, ha scritto l’influencer a corredo di una carrellata di foto della piccola.che è stata subito seguita da un secondo post, nel quale possiamo vedere una serie di foto della festa di compledella neonata, intenta a festeggiare insieme alla mamma e ai suoi tre fratelli ...