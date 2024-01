Alfonso Signorini sui mancati provvedimenti al GF | “Ecco perché non ho potuto”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola dal 10 gennaio,ha risposto alle domande di alcune telespettatrici del Grande Fratello, nonché lettrici appassionate del magazine. Una signora in questione ha voluto porre l’accento sulla scelta di non prendere sericontro alcuni concorrenti, accusati di non aver avuto rispetto per il lutto di Beatrice Luzzi. Il conduttore del reality show ha svelato cosa c’è dietro la decisione presa. Lo sfogo di una lettrice di Chi contro il GF eCome tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, durante la puntata di lunedì scorso del programma, non c’è stato alcun provvedimento serio per i concorrenti. Sul web in tanti acclamavano la squalifica di alcuni individui accusati di essere stati ...