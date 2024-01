' Alessia Marcuzzi innamorata di Stefano De Martino' | l' ultimo gesto di Belen

Belèn Rodriguez rimuove dagli amici di Instagram Alessia Marcuzzi . La reazione della showgirl Inarrestabile come un treno in corsa il gossip che ... (361magazine)

Rosica, conosciuto sui social network con il nome di Investigatore Social, ha svelato altri gossip in una diretta Instagram, tirando in ballo, che avrebbe avuto una tresca amorosa ...Tra cui, sempre secondo la showgirl argentina,. "Lei è un traditore seriale ha chiesto senza girarci attorno Staffelli a De Martino , che " sorridendo " ha risposto: "Quanta ...Nuovi gossip sul triangolo amoroso più chiacchierato del momento, che coinvolge la conduttrice, l'ex ballerino di Amici e la soubrette argentina ...Belen inarginabile. Ormai la showgirl argentina è un fiume in piena e stanca di stare in silenzio si toglie tutti, ma proprio tutti, i sassolini delle scarpe. Lo fa dallo studio di Domenica ...