Alcaraz scherza dopo l’esibizione con De Minaur | “Il tifoso dell’Atletico Madrid mi ha distratto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel corso della partita di esibizione, alla Rod Laver Arena di Melbourne, trae Deundagli spalti ha urlato una frase in favore, che domani affronterà il Real in Supercoppa di Spagna. A fine partita è stato chiesto adse avesse sentito. “Real Atletico è una grande partita e tutta la Spagna la vedrà. Sono die da quando ha urlato mi sonoa pensare alla partita. Scherzo, ma mi ha fatto pensare per un momento alla partita”. SportFace.