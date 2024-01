Al via Veganuary | il mese per provare a diventare vegetariani o vegani

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen (Adnkronos Salute) - Si chiama '' l'iniziativa che ha l'obiettivo diun'alimentazione vegetariana o vegana per ildi gennaio. Secondo i dati Eurispes 2023, oggi iin Italia rappresentano il 4,2% della popolazione, mentre isono il 2,4% (erano lo 0,6% nel 2014). Per evitare che ilrischi disolo una delle tante tendenze, sfociando in un modello alimentare restrittivo senza reali effetti benefici - riporta una nota - è importante sfatare alcuni falsi miti che da sempre accompagnano chi sceglie un'alimentazione a base vegetale. Frutta e verdura costituiscono, infatti, una parte importante delle diete a base vegetale, ma è bene ricordare che i prodotti della terra dovrebbero rappresentare la parte ...