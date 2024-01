Al Teatro Augusteo c’è Peppe Iodice con l’elettroshow ‘So’ Pep …sempre di più’

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutisarà in scena, da venerdì 19 a domenica 28 gennaio al(Napoli – Piazzetta duca D’Aosta 263), con “So’ Pepdi più”, elettroshow discritto con Francesco Burzo e Marco Critelli, con la regia e ‘terapia’ di Francesco Mastrandrea: “Tutto il mondo sta provando a venire fuori da un periodo estremamente complesso: guerra, pandemia, crisi economica hanno cambiato le regole del gioco, e per gli artisti non ha fatto differenza, così quando nella scorsa stagione abbiamo pensato al nuovo spettacolo insieme a, ci siamo detti che forse ci avrebbe fatto bene usare questo nuovo show come un’occasione per liberarci dalle nostre paure, preoccupazioni, perplessità, ...

