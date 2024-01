Aiuti a Gaza e ostaggi Tajani detta la linea | la strategia dell' Italia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) «Magari l'potesse da sola risolvere la crisi in Medio Oriente, avremmo un potere che nessuno al mondo in questo momento ha. Dall'inizioa crisi, siamo in costante contatto con i principali partnera regione e con i Paesi alleati in ambito Unione Europea, G7, Nato». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, nel corso del Question Time alla Camera. «Conto di effettuare presto una nuova missione nell'area. Il governo continua a lavorare per un'azione diplomatica coordinata con obiettivi chiari: garantire regolare afflusso dialla popolazione di, scongiurare l'estensione del conflitto, liberare tutti gli, creare le condizioni per la cessazione duraturae ostilità - ha proseguito - Con i ...

“A Gaza non è sufficiente dire situazione disastrosa, è inimmaginabile. Non c’è posto per le persone , quasi due milioni racchiuse in un fazzoletto ... (ilfattoquotidiano)

Da oltre tre mesi, l'esercito israeliano sta conducendo sulla Striscia diuna campagna di ... In seguito ha consentito l'ingresso diumanitari, ancora però in quantità insufficienti. Una ...... il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, si appella al governo israeliano affinché approvi le sue richieste e quelle dei suoi partner per consegnareumanitari nel nord di. ...Se l'Occidente non vuole trasformare la Cisgiordania in un'altra Gaza, dovremmo rivedere le nostre politiche di aiuti esteri.[1] Come scrisse una volta il grande giornalista economico Henry Hazlitt ...Da Netanyahu, Blinken ha ottenuto che una delegazione dell'Onu visiti il nord di Gaza per rendersi conto della situazione ... e premere per un cessate il fuoco immediato e la fornitura di aiuti ...