Agresti | «Marotta bravo ad intervenire Per correttezza dell’Inter»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Stefanoè stato ospite di Radio Sportiva e ha commentato positivamente le parole di Giuseppedurante l’Assemblea di Lega. DIFESA – Stefanoha apprezzato il gesto del dirigente del club meneghino: «A me non piace parlare di quello che dicono gli altri. La stampa ha coinvolto l’Inter nelle polemiche arbitrali,che ha un ruolo importantissimo nel club ha difeso la società. Nessuno ha diritto di fare quello che è stato fatto, legittimo è sottolineare gli errori arbitrali che magari hanno favorito i nerazzurri in un solo incontro. Qualsiasi dirigente sarebbe intervenuto, è giusto che difenda ladel suo club». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...