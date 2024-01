Agoumé | «Avevo parlato col Marsiglia | vi spiego Siviglia opportunità»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Aè in corso una sorta di-day, con la conferenza stampa di presentazione del centrocampista appena preso dall’Inter e la sessione di foto in campo oltre all’intervista ai canali ufficiali. Ecco come si è espresso il francese parlando coi giornalisti. LA PRIMA – Dopo averai canali ufficiali del, Lucienlo fa anche in conferenza stampa: «Sono molto contento di essere qui, è un’enorme per me. Conosco già alcuni giocatori come Boubakary Soumaré, Tangoy Nianzou e Loic Badé, l’ambientamento sarà molto facile. I miei compagni oggi mi hanno facilitato le cose, già dall’allenamento di stamattina. Prima di venire quigiàcol mister, capisco quello che mi chiede. Le sensazioni sono buone, sono ...