Agoumé al Siviglia | Inter ottiene due vantaggi | i dettagli dell’operazione

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)è ufficialmente un nuovo giocatore del. Da Fabrizio Romano arrivano ulterioririguardo l’operazione concordata tra l’e gli spagnoli e riguarda la cifra del possibile riscatto. I– L’da qualche minuto ha comunicato di aver ceduto ufficialmente Lucienal. Stando alla nota pubblicata dal club nerazzurro, il centrocampista francese si trasferisce in Spagna con la formula del prestito. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato, però, ilha la possibilità di riscattare il giocatore per una cifra pari a 8 milioni. I nerazzurri, in caso di riscatto da parte del club spagnolo, potrà esercitare il diritto di controriscatto. Fonte: Fabrizio Romano ...

Lucien Agoumé saluta l’Inter per trasferirsi per la prima volta in Spagna, in particolare al Siviglia che lo ha fortemente voluto, battendo anche la ... (inter-news)

visite mediche completate per Lucien Agoume, giovane centrocampista francese in arrivo al Siviglia dall’Inter. DETTAGLI – Queste le parole di ... (inter-news)

Lucien Agoumé è pronto a lasciare l'Inter: fatta per il prestito al Siviglia , in Spagna, per permettere al centrocampista... (calciomercato)

Per Lucien Agoumé non ci sono particolari problemi. Il calciatore è a Siviglia dal 5 gennaio, ha svolto le visite mediche e aspetta l’ufficialità . ... (inter-news)

Lucienè atterrato aed ha completato le visite mediche con il club andaluso. Il classe 2002, che in questa stagione non è riuscito a trovare spazio nell'Inter di Inzaghi, si giocherà le sue ...Servirà molto meno tempo per scoprire il futuro di Agoumè, che l`Inter si appresta a cedere il centrocampista francese in prestito con diritto di riscatto alda dove è in partenza Souamrè. ...