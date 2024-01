Aggressione sulla Circumvesuviana | 22enne e 17enne nei guai

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)tra Terzigno e Ottaviano. Gli indagati avrebbero presso a pugni e calci la vittima procurandogli lesioni gravissime. Su delega del Procuratore della Repubblica di Nola e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto la misura carceraria nei confronti di B. M., di ventidue ed un analogo provvedimento che ha disposto la misura del collocamento in comunità per un. I due sono ritenuti dagli inquirenti gravemente indiziati dei “reati di lesioni gravissime e minacce aggravate in concorso”. Il provvedimento cautelare è scaturito agli esiti delle indagini condotte Squadra ...