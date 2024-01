Aggredito sul treno dopo le offese alla fidanzata | due arresti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbero gli autori una brutale aggressione ai danni di un 25enne consumatasi la sera dello scorso 5 ottobre sudella Circumvesuviana, in provincia di Napoli, tra le stazioni di Terzigno ed Ottaviano: la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura dal gip di Nola che ha disposto il carcere per il 22enne Marouane Bachar, e il collocamento in comunità per un 17enne. Entrambi sono accusati di lesioni gravissime e minacce aggravate in concorso. Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato di San Giuseppe Vesuviano i due avrebbero prima rivolto apprezzamenti offensividella vittima e poi, sotto la minaccia di un paio di forbici, colpito violentemente con calci e pugni il ragazzo che aveva ...

