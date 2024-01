Agente Kvaratskhelia provoca | Osimhen risponde | volano insulti

Leggi su notizie

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’di” Victore l’attaccante nigeriano non fa attendere la sua risposta:La situazione in casa Napoli non è assolutamente delle migliori. Dalle stelle alle stalle. Da campioni di Italia fino ad arrivare a chiudere il girone di andata al nono posto con soli 28 punti conquistati. L’ambiente non è sereno. Le sconfitte arrivano come se fosse la “normalità”. Il cambio di allenatore (Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia) non ha dato l’effetto sperato. L’ultimo ko contro il Torino, in trasferta, ha demoralizzato e fatto infuriare i tifosi. Adesso, però, in quel di Napoli si rischia seriamente di aprire un nuovo caso.trae Victor ...