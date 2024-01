Agcom | il futuro degli influencer in Italia sta per cambiare | le novità

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), ilnel nostro Paese sta per: tutti gli aggiornamenti in merito Sta per arrivare una vera e propria stretta per quanto riguarda gli. Il tutto porta la firma dell’. Secondo quanto riportato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato all’unanimità le linee guida. L’obiettivo è quello di poter garantire il rispetto da parteimprenditori digitali delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Quali sono le regole in questione? Glidevono riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto. Arriva la stretta sugli(Pixabay Foto) Notizie.comQuest’ultimo, ovviamente, ...

...intenzione di chiedere una revisione del tetto alla pubblicità per compensare anche in... Quest'anno però, nonostante i fondi ancora pari a quelli dell'anno precedente,ha certificato che ......per le Garanzie nelle Comunicazioni (non si ha accesso al sondaggio nel sito dell', di Ipsos, ...esperti e giovani desiderosi di apprendere e restituire alla città uno sguardo verso il. New ...Qualcosa si muove in Italia per iniziare a regolamentare l'attività degli influencer online. Cercando di evitare pubblicità occulta, truffe e strapotere dei profili da milioni ...«Sentiamo l’esigenza di una regolamentazione che eviti zone d’ombra in un settore delicato come quello della beneficenza. Un’autorithy potrebbe metterci al riparo dai rischi». Riccardo Masetti è il fo ...