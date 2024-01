Ag Dragusin | «Non posso credere che abbia rifiutato il Bayern»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le parole di Florin Manea, agente di Radu, dopo il passaggio dal Genoa al Tottenham. Tutti i dettagli Florin Manea, agente di Radu, ha parlato a Gsp.ro della scelta di passare dal Genoa al Tottenham. PAROLE – «Nondi averilMonaco.mo scelto questa mattina alle 8. E’ difficile fare una scelta del genere, illo voleva fortemente e ieri sera è arrivata l’offerta ufficiale. C’erano più soldi dal, ma lui ha detto che questo è il passo giusto nella sua carriera. Siamo rimasti svegli tutta la notte a pensare. Non ho dormito affatto. Siamo rimasti per vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Lo volevano sia il Napoli che il Milan . Ma sognava di giocare in ...

Zangrillo : "La società non sarà presa per il collo da nessuno, non abbiamo bisogno di vendere" Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha ...

