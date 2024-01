Adolfo Macias | chi è il boss del narcotraffico più pericoloso dell' Ecuador Capo dei Los Choneros | è evaso dal carcere

Il presidente Daniel Noboa ha proclama to l’8 gennaio lo stato d’emergenza in seguito al l’evasione di Adolfo Macías , noto come “Fito”, leader del ... (internazionale)

stato di emergenza in Ecuador dopo l' evasione del re dei narcos Adolfo Macias. Si tratta del numero uno per quanto riguarda i boss narcotrafficanti ... (ilgiornaleditalia)

... ma alla fine neanche il più sanguinoso, dell'offensiva scatenata dai narcos ecuadoriani in risposta allo stato di eccezione proclamato dal presidente Daniel Noboa dopo la fuga dal carcere di...Questa situazione si è verificata il giorno seguente l'evasione di JoséMacías Villamar, alias "Fito", leader della banda criminale Los Choneros e legato al cartello messicano di Sinaloa, che ...Adolfo Macias, leader del cartello del narcotraffico Los Choneros, è da ieri il latitante più pericoloso dell'Ecuador. “Fito” è evaso dal carcere di ...Quito (Agenzia Fides) – Allarme in tutta l’America Latina per la situazione in Ecuador, dove ieri, 9 gennaio, il Presidente Daniel Noboa, ha dichiarato l'esistenza di un " conflitto armato interno”. N ...