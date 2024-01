Adolescenti e paghetta | quanto prendono | cosa chiedono

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Che sia il sabato mattina o il primo del mese. Che sia in contanti o su carta prepagata. Qualunque sia l’entità e la modalità, laai figli in Italia si dà: la ricevono 6 giovani su 10 e facendo i conti si tratta di 150 milioni di euro al mese per i genitori. E non è solo una tradizione o una moda, è sempre più unaseria tanto che ci sono Paesi dove la legge stessa interviene. In Germania nel Codice civile c’è un paragrafo dedicato allaai figli, che, dai 7 anni in su, possono comprarsi qualcon i propri soldi senza chiedere il permesso. Tutto eccetto articoli che non possono acquistare (alcol e sigarette per esempio) o che superano la normalein termini di prezzo (un computer, uno smartphone). E in Italia? Il 59,8% dei bambini e ragazzi tra i 10 e i 18 anni riceve ...