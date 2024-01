ADL | assalto a Conte | proposto triennale da 8mln! Risposta immediata

Arriva a sorpresa il sondaggio Juve ntus in casa Napoli . Le richieste bianconere e la reazione avuta nell’immediato dagli azzurri. Sarà un Napoli ... (spazionapoli)

Corriere dello Sport – Big in assalto su Osimhen , da Psg a Chelsea : ADL ora ha fretta L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione ... (forzazzurri)

Aurelio De Laurentiis ci ha riprovato, ha tentato l'ultimo disperatoad Antonio Conte , ma ... A distanza siderale dalla vetta (20 punti dall'Inter)si interroga sulle mosse da fare per ...... ma dopo la sconfitta per 3 - 0 con il Torino De Laurentiis ha tentato un nuovoad Antonio ... poi sarebbe arrivata l'offerta diper un ingaggio immediato di 6 mesi . Conte ha respinto l' "...Aurelio De Laurentiis all'assalto di Antonio Conte, ma la risposta continua ad essere sempre la stessa: il tecnico non pare convinto ad accettare la panchina del Napoli ed attende altre proposte.Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Napoli potrebbe provare a prendere Antonio Conte nella prossima stagione I partenopei sembrano aver iniziato da ...