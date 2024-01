“Addio ragazzo” | il tributo ad Adam Jendoubi | morto a 23 anni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Non ce l’ha fatta, giovane attore napoletano (di origini polacche e tunisine) colpito da infarto nella notte di Capodanno, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.la sera del 9 gennaio, dopo 9 giorni di agonia e i suoi organi saranno donati. La notizia della morte è stata data sui social dal fratello di, Habib, anche lui attore e modello. “Hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, uomo vero con valori e principi, scegliendo già a 18che il giorno della tua morte avresti voluto donare gli organi e così hai fatto”. La scomparsa di, cresciuto nel rione Forcella di Napoli, noto soprattutto per aver interpretato il video di Liberato, Tu t’e scurdat‘ ‘e me, del 2017, e per il ...

Non ce l'ha fatta il giovane attore e modello Adam Jendoubi, famoso per le sue apparizioni nei video di Liberato. Il ragazzo, in coma dopo un arresto cardiaco avuto a Capodanno, è morto a 23 anni ...