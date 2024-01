Addio al mercato tutelato del gas | più tempo per l' elettricità | ecco cosa succede

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Fatta eccezione per le categorie vulnerabili, oggi arriva lo stop deldel gas per le famiglie

Valutato sui 12 milioni di euro e corteggiato anche dalla Fiorentina , Ngonge è la pedina che manca al Napoli dopo l'di Lozano , che si alternava con Politano sulla destra. Nato a Ukkel, in ...MILANO - Dalle parole, ai fatti. L'Inter pensa già alestivo. E a come rinforzare la propria rosa nel reparto avanzato. Se infatti è praticamente ...repentini cambi di strategia o di un...Da oggi 10 gennaio 2024 diciamo addio al mercato tutelato del gas: scatta infatti il mercato libero. Ci guadagneremo No, purtroppo. Anzi, sarà una discreta stangata. Per capire quanto costerà alle ...“Viviamo un periodo anomalo – ha proseguito – non sappiamo più cosa ci aspetta. Toglieranno dal mercato 500x e Renegade nei prossimi due anni, e saremo impegnati con i nuovi 5 modelli elettrici, il ...