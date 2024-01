Addio ad Adan Canto | la star di Designated Survivor è morto a 42 anni

Lele Adani non fa più parte della Bobo Tv così come Cassano e Ventola: sui social ha pubblicato un video molto noto Con grande dispiacere per gli ... (sportnews.eu)

Pubblicato il 20 Novembre, 2023 Non è servito a molto, purtroppo, il trasferimento presso una struttura per anziani della provincia di Latina per ... (dayitalianews)

Il mondo dello spettacolo piange la morte diCanto . Il popolare attore, protagonista di serie tv come The Cleaning Lady e Designated Survivor , è morto a 42 anni. Lottava contro un male incurabile da alcuni mesi. La malattia non gli aveva ...Il mondo dello spettacolo piange la morte diCanto . Il popolare attore, protagonista di serie tv come The Cleaning Lady e Designated Survivor , è morto a 42 anni. Lottava contro un male incurabile da alcuni mesi. La malattia non gli aveva ...Il mondo dello spettacolo piange la morte di Adan Canto. Il popolare attore, protagonista di serie tv come The Cleaning Lady e Designated Survivor, è morto a 42 anni. Lottava contro un male incurabile ...Fox e WBTV hanno dichiarato: " Ci si spezza il cuore nell'apprendere la notizia della morte di Adan Canto. Un attore meraviglioso e un caro amico, siamo stati onorati nell'averlo come parte delle fami ...