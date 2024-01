Addio a James Kottak | una stella del Rock’n Roll si spegne a 61 anni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La comunità musicale è in lutto per la scomparsa di, ex batterista di band di spicco come gli Scorpions e i Kingdom Come. Nato a Louisville, Kentucky, il 26 dicembre 1962,si è spento nella sua città natale all’età di 61. La sua morte è stata confermata dalla famiglia e annunciata dai suoi ex compagni di band, gli Scorpions, attraverso i social media. “Una notizia molto triste… il nostro caro amico e batterista da 20è morto all’età di 61era un essere umano meraviglioso, un grande musicista e un amorevole padre di famiglia. Era il nostro ‘fratello di un’altra madre’ e ci mancherà molto.per sempre”. Prima di unirsi agli Scorpions ...