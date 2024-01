Adan Canto | star di The Cleaning Lady e Designated Survivor | è morto a 42 anni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La triste notizia è stata confermata in un articolo rilasciato da Deadline.ieri dopo una lunga lotta privata contro un cancro all’appendice, l’attore di origini messicane aveva 42. Dopo un breve inizio di carriera nel mondo della musica,si era fatto un nome come attore di serie tv. Nel 2013 ha ottenuto un ruolo importante in The Following (di Kevin Williamson), successivamente era apparso inper tre stagioni al fianco di Kiefer Sutherland. Negli ultimi due, invece, è stata una delledi The, qui avrebbe dovuto girare anche la terza stagione, ma la malattia non gli aveva permesso di partecipare alle riprese. Al cinema ...

