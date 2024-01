Adan Canto causa morte | malattia | moglie e figli dell' attore di Narcos

(Adnkronos) – L'attore messicano Adan Canto , noto per serie televisive statunitensi come "Designated Survivor" e "The Cleaning Lady" e per il film ... (periodicodaily)

Ha recitato anche nelle serie 'The Cleaning Lady' L'attore messicano Adan Canto , noto per serie televisive statunitensi come "Designated Survivor" e ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – l’attore messicano Adan Canto , noto per serie televisive statunitensi come “Designated Survivor” e “The Cleaning Lady” e per il film ... ()

L'attore messicano, noto per serie televisive statunitensi come 'Designated Survivor' e 'The Cleaning Lady' e per il film 'X - Men - Giorni di un futuro passato', è morto all'età di 42 anni. L'annuncio della ...È morto a soli 42 anni l'attore messicano, conosciuto per aver preso parte a molte serie tv, tra le più seguite "Narcos" (interpretava il ministro della giustizia colombiano Rodrigo Lara), e The Cleaning lady (dove era Arman ...Adan Canto, volto di X-Men: Giorni di un Futuro Passato e della serie The Cleaning Lady, è morto all'età di 42 anni a causa di un cancro all'appendice."Pensiamo che il picco dei tassi sia stato raggiunto ovunque ma pensiamo anche che il più delle banche centrali sia esitante a tagliarli cosi velocemente come atteso da mercato. Per quanto riguarda la ...