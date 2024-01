Acer | presentate le nuove schede grafiche Nitro e Predator BiFrost

Sono infatti state approvate le candidaturenel maggio dell'anno scorso dalle Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Parma e Ferrara e conReggio Emilia, con il contributo ...Tra le proposte didurante l'evento figurano i dispositivi della linea Vero - prodotti realizzati con un'alta percentuale di materiali riciclati - l 'iniziativa Project Humanity che ...Le schede grafiche Acer Nitro presentano un nuovo motore multimediale di codifica/decodifica ad alta definizione. Ed ancora, un supporto per applicazioni di rendering accelerato e compatibilità con le ...Samsung al CES presenta Music Frame, soundbar e smart hub per la casa connessa Acer Predator: al CES 2024 il primo router al mondo con connessioni Wi-Fi 7 e 5G insieme TV 4K in offerta: ecco i ...