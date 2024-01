Acca Laurentia | quell’uso sbagliato delle mani

Ogni 7 gennaio, da 46 anni, adsi commemorano i militanti del Fronte della gioventù uccisi nel 1978 da un'organizzazione terroristica di estrema sinistra. E seguono, puntualmente, le polemiche politiche. Ma mai come ...ARTICOLI CORRELATI 09.01.2024 18:43PORTELLI: I FASCISTI COL BRACCIO ALZATO ADLARENTIA SONO GLI ELETTORI, LA PLACENTA DELLA MELONI Giampiero Mughini per DagospiaSono al momento cinque le persone denunciate dalla Digos in relazione ai saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia. Sono al momento cinque le persone denunciate dalla Digos di Roma in ...Come appunto sembra accadere per la manifestazione organizzata nella ricorrenza dell’omicidio di via Acca Larentia, se si è caratterizzata per elementi che possono configurare un reato che le nostre ...