Acca Larenzia | Piantedosi | «Stiamo agendo | mai nulla da governi di sinistra» | Schlein | «Silenzio imbarazzante di Meloni» – Il video

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) E’ un question time breve ma teso quello che si è svolto oggi alla Camera sulla commemorazione avvenuta domenica scorsa a suon di braccia tese nel quartiere Tuscolano di Roma per i fatti di viadel gennaio 1978 (quando davanti alla sede del Msi fu aperto il fuoco su due militanti e senza che i responsabili fossero mai rintracciati). Il ministro Matteorisponde alle domande della segretaria del Pd Elly, sottolineando che l’ultima non è stata affatto la commemorazione più partecipata degli ultimi anni: «Le Forze di polizia hanno adottato lo stesso modulo operativo seguito nelle analoghe manifestazioni effettuate negli anni scorsi, frutto di esperienze professionali e di competenze tecniche consolidate, che non mutano di fronte a qualsivoglia manifestazione, pur di diverso estremismo ...

Il ministro della Difesa ed esponente di Fratelli d'Italia in merito alle polemiche per la commemorazione della strage "Ho sempre preso le distanze ... (sbircialanotizia)

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Non raccontateci come fa Rampelli che sono cani sciolti . Non sono cani sciolti ma un branco organizzato con cui siete ... (liberoquotidiano)

La segretaria Dem: "Insoddisfatti" Contestato a cinque esponenti di Casa Pound il reato di apologia del fascismo per i saluti romani alla commemorazione della strage di. Ad annunciarlo ...Il question time Durante il question time il titolare del Viminale ha detto che "lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di, che ha causato il vile ...“Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larenzia, che ha causato il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, è tradito dalla ...“Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larenzia, che ha causato il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, è tradito dalla ...