Acca Larenzia | Piantedosi | “Ricordo tradito da gesti gravi”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Continuano le polemiche per la manifestazione didi domenica. I saluti romani e la cerimonia al grido “presente” nel nome dei tre militanti missini uccisi nel 1978 riecheggiano anche in Europa con le critiche del Ppe verso la premier Giorgia Meloni. La prima informativa è stata trasmessa dalla Digos alla Procura di Roma. L'articolo proviene da Il Difforme.

In passato il Viminale non ha vietato manifestazioni analoghe, chi ha commesso reati è già oggetto di iniziative giudiziarie, i precedenti governi ... (secoloditalia)

... Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, tre giovani del Fronte della Gioventù rimasti uccisi davanti alla sezione del MSI dinel 1978. Franco e Francesco furono freddati il 7 gennaio ...Il question time Durante il question time il titolare del Viminale ha detto che "lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di, che ha causato il vile ...Contestato a cinque esponenti di Casa Pound il reato di apologia del fascismo per i saluti romani alla commemorazione della strage di Acca Larenzia. Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo ...L'adunata fascista del 7 gennaio ha riportato alla memoria i fatti che hanno dato origine alla commemorazione. Ma perché proprio in via Acca Larenzia (o Larentia) e cosa lega la dea al fascismo